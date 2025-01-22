Σύλληψη επιδειξία στο Περιστέρι: Εφιάλτης για την υπάλληλο του περιπτέρου - Αρνήθηκε να πληρώσει και κατέβασε το παντελόνι του

Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρουν οι πληροφορίες για τις στιγμές τρόμου και αγωνίες που έζησε η υπάλληλος περιπτέρου στο Περιστέρι χθες το βράδυ, όταν 53χρονος Πακιστανός κατέβασε το παντελόνι του και την εξύβρισε.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, ο εφιάλτης της γυναίκας ξεκίνησε χθες στις 21:10, όταν ο επιδειξίας πήγε στο περίπτερο προκειμένου να ψωνίσει.

Στην αρχή αρνήθηκε να πληρώσει και όταν η γυναίκα του ζήτησε τα χρήματα επιτακτικά αυτός έβγαλε τη ζώνη από το παντελόνι του.

Κατόπιν στάθηκε δίπλα στο περίπτερο και όταν το θύμα βγήκε από το περίπτερο, αυτός χαμογελώντας κατέβασε το παντελόνι του επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, ενώ εξύβρισε την υπάλληλο λέγοντας της χαρακτηριστικά «θα σε γ….. μ... μ….».

Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να καλέσει τον υπάλληλο φύλαξης, ο οποίος πάτησε τον συναγερμό, ενώ αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί λίγο αργότερα εντόπισαν τον 53χρονο και του φόρεσαν χειροπέδες

Πηγή: skai.gr

