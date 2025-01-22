Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για υπόθεση ανεύρεσης αγάλματος των Ελληνιστικών χρόνων, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από 32χρονο ημεδαπό.

Ο ίδιος, βραδινές ώρες του Σαββάτου, 18 Ιανουαρίου 2025, μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού και παρέδωσε στους αστυνομικούς άγαλμα, το οποίο φέρεται να εντόπισε εντός μαύρης σακούλας πλησίον κάδων απορριμμάτων.

Για την ανεύρεση ενημερώθηκε αρχαιολόγος της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, ο οποίος εξέτασε το άγαλμα και γνωμάτευσε ότι υπάγεται στη σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, το άγαλμα κατασχέθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση.

Το αρχαίο μνημείο θα αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση και εν συνεχεία στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για φύλαξη και εκτίμηση.

Πηγή: skai.gr

