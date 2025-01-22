Εσπευσμένα στον «Ερυθρό Σταυρό» μεταφέρθηκε ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Μίμης Δομάζος καθώς υπέστη ανακοπή ανήμερα των γενεθλίων του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ενώ βρισκόταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου «Ιατρόπολις», στην Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έπαθε ανακοπή και στο νοσοκομείο έφτασε χωρίς σφυγμούς.

Τελευταίες πληροφορίες από τον «Ερυθρό Σταυρό», αναφέρουν ότι έγινε ανάταξη και η καρδιά του έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Νεότερη ενημέρωση θα γίνει με ιατρικό ανακοινωθέν.

Πηγή: skai.gr

