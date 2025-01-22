Λογαριασμός
Μαχητής ο Μίμης Δομάζος - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ανήμερα των γενεθλίων του, βρισκόταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου στο Χαλάνδρι όταν κατέρρευσε 

UPDATE: 12:35
Δομάζος

Εσπευσμένα στον «Ερυθρό Σταυρό» μεταφέρθηκε ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Μίμης Δομάζος καθώς υπέστη ανακοπή ανήμερα των γενεθλίων του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ενώ βρισκόταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου «Ιατρόπολις», στην Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έπαθε ανακοπή και στο νοσοκομείο έφτασε χωρίς σφυγμούς.

Τελευταίες πληροφορίες από τον «Ερυθρό Σταυρό», αναφέρουν ότι έγινε ανάταξη και η καρδιά του έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Νεότερη ενημέρωση θα γίνει με ιατρικό ανακοινωθέν.

Πηγή: skai.gr

