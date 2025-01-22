«Η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στη βόρεια Λέσβο δεν δικαιολογεί ιδιαίτερη ανησυχία ή πανικό», σημειώνει, σε δήλωσή του, ο καθηγητής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νίκος Ζούρος, σχολιάζοντας τον χθεσινό σεισμό των 5,1 Ρίχτερ στη βόρεια Λέσβο.

«Παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, ειδικά το πρώτο 48ωρο. Μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά. Ο σεισμός φαίνεται να εκδηλώνεται στην ίδια περιοχή με τη σεισμική ακολουθία της 7ης Ιανουαρίου 2023 (4,9 Ρίχτερ)», προσθέτει ο κ. Ζούρος.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:38 το βράδυ 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Μηθυμνας και είχε εστιακό βάθος 14,6 χιλιομέτρων.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Β. Καραστάθης, «η μετασεισμική ακολουθία είναι σχετικά υποτονική» ωστόσο προσθέτει ότι «θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο διάστημα ώστε να μπορούμε να την αξιολογήσουμε». «Για την ώρα έχει χαρακτήρα υποτονικό», σημειώνει.

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ 100,3 ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα που πρέπει να είναι υποθαλάσσιο το οποίο είχε δραστηριοποιηθεί και πάλι πριν από 4 χρόνια.

«Είναι σημείο που δίνει σεισμούς. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις» σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Διαφωνία για το ρήγμα

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο κ. Καραστάθης, το επίκεντρο του χθεσινοβραδινού σεισμού αλλά και η μετασεισμική ακολουθία του, ήταν στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε θέση βορειότερα της ακολουθίας του 2023 και μάλιστα είχε διαφορετικό μηχανισμό γένεσης από τις τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις της 7ης Ιανουαρίου του 2023.

«Είχαν γίνει τότε τρεις σεισμοί 4,9, 4,8 και 4,7 την ίδια μέρα. Θεωρώ ότι πρόκειται για διαφορετικό ρήγμα, το οποίο είναι παράλληλο με τις ακτές, και στην περιοχή, εφόσον πρόκειται για τέτοια δομή, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή, από το σεισμικό ιστορικό της ευρύτερης περιοχής, όμως που μπορεί να συνδέεται τεκτονικά, ξεχωρίζει ένας σεισμός μεγέθους 6,7 με τα στοιχεία της USGS που ήταν το 1944 και ήταν 25 χιλιόμετρα απόσταση μακριά από τον χθεσινό σεισμό. H ακρίβεια των δεδομένων βέβαια μειώνεται όσο προχωράμε στο παρελθόν», υπογραμμίζει ο κ. Καραστάθης και συμπληρώνει πως υπήρχε κι ένας άλλος σεισμός ισχυρός το 1901, μεγέθους πάνω από 6 βαθμούς.

