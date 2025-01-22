Συνελήφθη επιδειξίας στο Περιστέρι - Παρενόχλησε υπάλληλο περιπτέρου

Του Μάκη Συνοδινού

Ένας 53χρονος επιδειξίας πακιστανικής καταγωγής συνελήφθη στο Περιστέρι αφού παρενόχλησε μια υπάλληλο περιπτέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εντοπίστηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου αφού προσέγγισε το περίπτερο που εργαζόταν η γυναίκα και κατέβασε το παντελόνι του.

Η υπάλληλος άμεσα κάλεσε την αστυνομία και λίγο αργότερα του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς δεν είναι ο «δράκος» του Περιστεριού, που αναζητούν επίσης οι Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.