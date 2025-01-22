Λογαριασμός
Συνελήφθη επιδειξίας στο Περιστέρι - Παρενόχλησε υπάλληλο περιπτέρου

Προσέγγισε το περίπτερο που εργαζόταν μια γυναίκα και κατέβασε το παντελόνι του μπροστά της - Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι ο «δράκος» του Περιστερίου

Του Μάκη Συνοδινού 

Ένας 53χρονος επιδειξίας πακιστανικής καταγωγής συνελήφθη στο Περιστέρι αφού παρενόχλησε μια υπάλληλο περιπτέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εντοπίστηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου αφού προσέγγισε το περίπτερο που εργαζόταν η γυναίκα και κατέβασε το παντελόνι του. 

Η υπάλληλος άμεσα κάλεσε την αστυνομία και λίγο αργότερα του πέρασαν χειροπέδες. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς δεν είναι ο «δράκος» του Περιστεριού, που αναζητούν επίσης οι Αρχές.  

