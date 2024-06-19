Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τετάρτη, ένα άτομο που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νιγρίτα Σερρών.

Η φωτιά ξέσπασε εχθές το πρωί και λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήρε μεγάλες διαστάσεις προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 πυροσβέστες ,29 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα(πυροσβεστικά αεροπλάνα κι ελικόπτερα).

Όπως έγινε γνωστό από την ΠΥ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Σερρών, συνελήφθη ημεδαπός για την πρόκληση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιγρίτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

