Τρείς σεισμικές δονήσεις από 3 έως 3,4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην Κρήτη

Τρείς σεισμικές δονήσεις από 3 έως 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα τμε διαφορά λίγων λεπτών στον θαλάσσιο χώρο, νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 3 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 45 χλμ. ΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων. Το εστιακό βάθος ήταν 11.3 χλιόμετρα.

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός, εντάσεως 3,4 Ρίχτερ σχεδόν στο ίδιο σημείο, 48 χλμ. ΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων. Το εστιακό βάθος ήταν 6,7 χλιόμετρα.

Ο τρίτος σεισμός, εντάσεως 3 Ρίχτερ και με επίκεντρο το ίδιο ακριβώς σημείο με τον προηγούμενο, είχε εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα.

