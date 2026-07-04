Πτώση μεσοτοιχίας στο Μαρούσι: «Τραντάχτηκε όλο το σπίτι, έπεσε μεγάλο κομμάτι τοίχου πάνω στον γείτονα» - Βίντεο

Στο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ένας άνδρας από το Μαρούσι πάνω στον οποίον έπεσε τοίχος από τούβλα από διπλανή οικοδομή.



Όπως εξηγεί γειτόνισσά του, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι από τούβλα, και έπεσε πάνω του, την ώρα που εκείνος καθόταν στην αυλή του, με συνέπεια να τον τραυματίσει στο πόδι. «Το ακούσαμε, τραντάχτηκε όλο το σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όλοι βγήκαν για να τον βοηθήσουν.



Στην οικοδομή, κατά την ίδια, δεν γίνονται εργασίες και είμαι παρατημένη έτσι, επί χρόνια.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

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