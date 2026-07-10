Μπάντιο στον bwinΣΠΟΡ FM: «Τρομεροί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, “κλειδί” ο Ομπράντοβιτς»

Ο Μπρανκού Μπάντιο εξήγησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τους λόγους που τον ώθησαν να επιλέξει το «τριφύλλι» μεταξύ των άλλων επιλογών που είχε, στάθηκε στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας και εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.



«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα είμαι μέλος της πράσινης οικογένειας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το ταξίδι», δήλωσε αρχικά.

Σχετικά με το αν είχε άλλες προτάσεις και γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό AKTOR ανάμεσα σε αυτές σημείωσε: «Ναι, είχα αρκετό ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Επέλεξα όμως τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους Συλλόγους στην Ευρώπη και διότι θέλω να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο».



Ο Μπράνκου Μπάντιο αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η παρουσία του οποίου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να φορέσει την πράσινη φανέλα: «Η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τεράστια διαφορά, το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, με όλους αυτούς τους τίτλους που έχει κατακτήσει και την εμπειρία που διαθέτει. Ήταν σημαντικό, αποτέλεσε “κλειδί” στην απόφασή μου για να πάω στο επόμενο επίπεδο. Το ότι ο κ. Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό είχε τεράστια επιρροή στην επιλογή μου».



Κατά τη διάρκεια των Playoffs της Euroleague, o Μπρανκού Μπάντιο έδωσε… ομηρικές μάχες με τον Κέντρικ Ναν καθώς είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο 27άχρονος γκαρντ εξέφρασε τη χαρά του πως πλέον θα τον έχει συμπαίκτη, ενώ έκανε ειδική μνεία στους Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ:



«Είχα αναλάβει το μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν σε όλη τη σειρά των Playoffs. Είναι ευλογία που θα αγωνιζόμαστε πλέον μαζί, που θα βλέπω τι μπορεί να κάνει. Είναι εξαιρετικός παίκτης, ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην EuroLeague. Θα είναι ευλογία να παίζεις στο πλευρό του. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με όλους τους συμπαίκτες μου, τον Σλούκα, τον Λεσόρ, τον Χουάντσο και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να δεθώ με όλους και να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό».



Ο Σενεγαλέζος γκαρντ, που έκανε εντυπωσιακή σεζόν με την Βαλένθια έχει υψηλούς στόχους τους οποίους θέλει να εκπληρώσει με τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Σε προσωπικό επίπεδο, στόχος μου είναι να κάνω αυτό το επόμενο βήμα και να δείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω στο υψηλότερο επίπεδο. Ως ομάδα, θέλω να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο, να καταθέτουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Κάνοντας τα παραπάνω, θα οδηγηθούμε στο να έχουμε μία επιτυχημένη σεζόν».



Κλείνοντας, ο Μπαντιό μίλησε εγκωμιαστικά για τους φίλους του «τριφυλλιού» και εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει για αυτούς: «Δεν έχω λόγια. Οι άλλες ομάδες που έρχονται στο ΟΑΚΑ νιώθουν την πίεση. Δεν μπορώ να περιμένω ώστε να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και να εκπροσωπήσω αυτόν τον κόσμο. Είναι τρομεροί οπαδοί, οφείλεις να τα δίνεις όλα γι' αυτούς στο γήπεδο. Θα μας δώσουν απίστευτη ενέργεια και θα την μεταφέρουμε εμείς στο παρκέ, για να έχουμε μία ξεχωριστή χρονιά».

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