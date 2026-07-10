Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Σαΐντ Έτρις Χασεμί, επιζών από την επίθεση στο Χάναου το 2020 όπου δολοφονήθηκε ο μικρότερος αδερφός του, προειδοποιεί για την αύξηση του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη χώρα.

Η «Πρωτοβουλία Χάναου της 19ης Φεβρουαρίου», της οποίας είναι μέλος ο Χασεμί, διαφυλάσσει τη μνήμη των θυμάτων και καταδικάζει τη ξενοφοβία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο αποκλεισμός, η απανθρωποποίηση και τα ρατσιστικά στερεότυπα οδηγούν σε βία και τραγωδία, όπως επιβεβαιώνει η επίθεση στο Χάναου.

Λεκτικές επιθέσεις, διακρίσεις, βία: Οι ειδικοί προειδοποιούν για την αύξηση του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη χώρα – και ασκούν κριτική στην πολιτική,«Οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα πρόσωπο, πίσω από κάθε περιστατικό κρύβεται μία ιστορία», δήλωσε ο 29χρονος Σαΐντ Έτρις Χασεμί τον Ιούνιο στο Βερολίνο στην παρουσίαση μιας νέας έκθεσης για τα αντιμουσουλμανικά περιστατικά.



Ο Χασεμί έχει βιώσει από πρώτο χέρι τις συνέπειες του ρατσισμού και του μίσους. Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, επέζησε οριακά από μια επίθεση στο Χάναου, κοντά στη Φρανκφούρτη, από δεξιό εξτρεμιστή που δολοφόνησε εννέα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο μικρότερος αδελφός του ήταν μεταξύ των θυμάτων.



Σήμερα, ο Χασεμί, γιος Αφγανών προσφύγων, είναι μέλος της «Πρωτοβουλίας Χάναου της 19ης Φεβρουαρίου», η οποία διαφυλάσσει τη μνήμη των δολοφονηθέντων και προειδοποιεί κατά της ξενοφοβίας. Οι δολοφονίες στο Χάναου έδειξαν «πού μπορούν να οδηγήσουν ο αποκλεισμός, η απανθρωποποίηση και τα ρατσιστικά στερεότυπα», δήλωσε ο Χασεμί, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του Συνδέσμου Διεθνικών Οικογενειών και Συνεργασιών στη Γερμανία.



Η «Αξιολόγηση της Κοινωνίας των Πολιτών για τον Αντιμουσουλμανικό Ρατσισμό» δημοσιεύεται ετησίως από τη Συμμαχία κατά της Ισλαμοφοβίας και της Αντιμουσουλμανικής Εχθρότητας (CLAIM).

Ο αντιμουσουλμανικός ρατσισμός είναι υπαρκτός

Το έγγραφο των 90 σελίδων καταγράφει 4.096 περιστατικά ρατσισμού σε βάρος μουσουλμάνων σε όλη τη Γερμανία το 2025, αύξηση άνω των χιλίων σε σχέση με το προηγούμενο έτος (3.080 το 2024).

Στις δημόσιες συζητήσεις οι μουσουλμάνοι «παρουσιάζονται κυρίως ως δράστες» και «όχι ως θύματα αποκλεισμού και βίας», δήλωσε η Ρίμα Χανάνο, μία από τις εκτελεστικές διευθύντριες της CLAIM, και προειδοποίησε για τις συνέπειες για τα θύματα: Οι εμπειρίες ρατσισμού ενισχύουν το αίσθημα του «μη ανήκειν κάπου». Η εμπιστοσύνη στην πολιτική χάνεται, υποστήριξε, και προειδοποίησε ότι η αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βίας αγγίζει «τον πυρήνα της δημοκρατίας μας». Σημείωσε ότι ο ρατσισμός στις διάφορες μορφές του – ισλαμοφοβία, αντισημιτισμός, ξενοφοβία – βρίσκεται «σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο».



Η CLAIM προέτρεψε επίσης τους Γερμανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων, να βελτιώσουν την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων μίσους κατά των μουσουλμάνων και να δημιουργήσουν περισσότερες υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Ελπίδες στη νέα γενιά

Στο πλαίσιο του έργου του, ο Χασεμί επισκέπτεται σχολεία για να συνομιλήσει με μαθητές για τις εμπειρίες ρατσισμού που έχουν βιώσει. Ο αντιμουσουλμανικός ρατσισμός στη Γερμανία «δεν είναι ένα περιθωριακό φαινόμενο, αλλά μια πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους», λέει. Είναι όμως αισιόδοξος και έχει «πολύ μεγάλες ελπίδες για τη νέα γενιά».



Βλέπει τον τρόπο που μεγαλώνουν μαζί, παρά την διαφορετική καταγωγή και υπόβαθρό τους, και όλοι μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να αποφοιτήσουν από το σχολείο. Αυτό τους συνδέει με έναν εντελώς νέο τρόπο και γι' αυτό είναι ακράδαντα πεπεισμένος ότι «η επόμενη γενιά μπορεί να τα πάει καλύτερα από εμάς».



Ο Χασεμί λέει ότι θεωρείται πρότυπο για τους εφήβους από οικογένειες μεταναστών. «Με βλέπουν ως κάποιον με μεταναστευτικό υπόβαθρο που μεγάλωσε όπως οι ίδιοι, ίσως και από μια κοινωνικά μειονεκτούσα περιοχή, και που με κάποιον τρόπο κατάφερε να βρεθεί και να μιλήσει σε χώρους και με άτομα όπου κάποιος με τέτοιο υπόβαθρο κανονικά δεν θα είχε την ευκαιρία».



Επιμέλεια: Ιοκάστη Κροντήρη

Πηγή: Deutsche Welle

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