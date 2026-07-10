Ο Λουκ Γουίλσον έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Σύμφωνα με το περιοδικό «People», ο 54χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του, Κένταλ Γέιτς, υποδέχτηκαν πρόσφατα ένα κοριτσάκι.

Το ζευγάρι εθεάθη μαζί με το μωρό στη συνέντευξη Τύπου για την επερχόμενη σειρά του Netflix, «The Hawk», η οποία αναμένεται στις 16 Ιουλίου. O Λουκ και η Κένταλ παρουσίασαν τη κόρη τους σε μερικούς από τους συμπρωταγωνιστές του ηθοποιού, μεταξύ των οποίων στον Τζίμι Τάτρο, ενώ αποχώρησαν από το Resort at Pelican Hill στο Νιούπορτ Μπιτς στην Καλιφόρνια μετά από δύο ώρες.

Luke Wilson's girlfriend Kendall Yates, 24, surfaces with their newborn for first time as 54-year-old attends starry red carpet event without her https://t.co/5I36vssN0A — Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026

Οι δυο τους, οι οποίοι είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, δεν επιβεβαίωσαν ποτέ επίσημα την εγκυμοσύνη. Ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο ο φωτογραφικός φακός τους είχε εντοπίσει να περπατούν μαζί, με την Κένταλ να κρύβει την προχωρημένη εγκυμοσύνη της κάτω από ένα φαρδύ πουκάμισο. Κρατώντας πολύ χαμηλούς τόνους έχουν πραγματοποιήσει μόλις μία κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στην προβολή της ταινίας «Horizon: An American Saga - Chapter 1» στο Λος Άντζελες, τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Η Εκδίκηση της Ξανθιάς» είχε εξομολογηθεί παλαιότερα στο Hollywood Life την έντονη επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά. «Θέλω οπωσδήποτε να κάνω οικογένεια. Λατρεύω τα ανίψια μου. Και ξέρω πόσο πολύ άρεσε στον πατέρα μου ο ρόλος του γονιού, ήταν από τα πράγματα που του έδιναν τη μεγαλύτερη ευτυχία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Αργότερα, παραδέχτηκε στο People ότι τα 50 του έφεραν μια κρίση μέσης ηλικίας που έπρεπε να διαχειριστεί. «Τα 30 δεν με άγγιξαν. Ούτε τα 40. Τα προσπέρασα έτσι απλά, αλλά τα 50... Δεν ξέρω αν με έχει πάρει από κάτω επειδή ξυπνάω μέσα στη νύχτα με πόνους, ή επειδή ξεχνάω ονόματα ανθρώπων που ξέρω».

Πηγή: skai.gr

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