Άργος: Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Απολογούνται σήμερα, Παρασκευή, το πρωί στο Ναύπλιο, οι δυο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξη στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου.

Οι αστυνομικοί είχαν πάρει, 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη.

Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

Πηγή: skai.gr

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