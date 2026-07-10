Τζένιφερ Γκάρνερ: Η μάχη της για να κρατηθούν οι παραγωγές ταινιών στο Λος Άντζελες

Αν και η νέα σειρά «The Five-Star Weekend» υπόσχεται να ταξιδέψει τους τηλεθεατές, η πρωταγωνίστρια Τζένιφερ Γκάρνερ προτιμά να μένει στο Λος Άντζελες για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός εξήγησε στο AP γιατί είναι «τόσο σημαντικό» για εκείνη να εργάζεται στο Χόλιγουντ «όσο το δυνατόν περισσότερο», τη στιγμή που ασκούνται πιέσεις για την κατάργηση του προγράμματος φορολογικών κινήτρων στην Καλιφόρνια για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

«Άρχισα να επιδιώκω συστηματικά να εργάζομαι στο Λος Άντζελες όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά χάνουμε την κινηματογραφική βιομηχανία από εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Αγαπώ τους ανθρώπους των συνεργείων του Λος Άντζελες. Μεγάλωσα μαζί τους τα τελευταία 30 χρόνια», είπε προσθέτοντας: «Είναι τόσο σημαντικό να κρατήσουμε την παραγωγή ταινιών εδώ. Και επιπλέον για όλους μας, όχι μόνο για μένα, αλλά για όσους από εμάς έχουν παιδιά, οικογένειες...θέλουμε να είμαστε εδώ, παρόντες, να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν».

Το 2025, οι εξωτερικές κινηματογραφικές παραγωγές στο Λος Άντζελες σημείωσαν πτώση 16,1%, παρουσιάζοντας ωστόσο μια μικρή άνοδο κατά το τέταρτο τρίμηνο. Αυτή η ανάκαμψη οφείλεται στο πρόγραμμα φορολογικών κινήτρων για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, το οποίο προσέφερε μια ζωτικής σημασίας «ανάσα» στον κλάδο, σύμφωνα με το Deadline.

Βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Ελίν Χίλντερμπραντ που κυκλοφόρησε το 2023, το «The Five-Star Weekend» γυρίστηκε πέρυσι τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στο νησί Ναντάκετ, στα ανοικτά της Μασαχουσέτης.

Στη σειρά των οκτώ επεισοδίων, η Γκάρνερ υποδύεται την Hollis Shaw, μια διάσημη σεφ και συγγραφέα μπεστ σέλερ που προσπαθεί να διαχειριστεί την ξαφνική απώλεια του συζύγου της. Σε μια προσπάθεια να βρει ξανά τον εαυτό της, προσκαλεί στο σπίτι της στο νησί τέσσερις γυναίκες που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Η σειρά, την οποία δημιούργησε η Μπέκα Μπρανστέτερ για το Peacock, πλαισιώνεται από ένα εξαιρετικό καστ, στο οποίο συμμετέχουν οι Ρετζίνα Χολ, Κλόι Σεβινί, Τζέμα Τσαν, Ντ' Άρσι Κάρντεν, Χάρλοου Τζέιν και Τίμοθι Όλιφαντ. Και τα 8 επεισόδια του «The Five-Star Weekend» κάνουν πρεμιέρα σήμερα στην πλατφόρμα.

Πηγή: skai.gr

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