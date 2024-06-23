Με το μήνυμα που έλαβε η κυβέρνηση από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ξεκίνησε τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση στο facebook, o κ. Μητσοτάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «οι πολίτες ζητούν από εμάς να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλα τα πεδία, πρωτίστως όμως σε όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Και αυτό θα κάνουμε», παραθέτοντας σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ψηφιοποίησης του ΑΣΕΠ, με κύριο στόχο να προχωρούν ταχύτερα οι προσλήψεις στο δημόσιο.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους! Επανέρχομαι από σήμερα -μετά από μία σύντομη αλλά επιβεβλημένη λόγω των ευρωεκλογών διακοπή- στη συνήθεια της Κυριακάτικης εβδομαδιαίας ανασκόπησης κυβερνητικών δράσεων και παρεμβάσεων που ξεχωρίζω και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.

Η κάλπη μπορεί να είναι πλέον παρελθόν, όχι όμως και το μήνυμά της. Ξέρω ότι οι πολίτες ζητούν από εμάς να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλα τα πεδία, πρωτίστως όμως σε όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Και αυτό θα κάνουμε.

Και το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στην καθημερινότητα δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Με αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση. Την εβδομάδα που μας πέρασε ανακοινώσαμε ότι μονιμοποιούμε τους έως πρότινος προσωρινά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα ταξί και στην παράδοση (takeaway & delivery) καφέ. Όπως το κάναμε ήδη (δηλαδή από 1/1/2024) για τις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, τους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, παρατείνουμε για άλλο ένα εξάμηνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου, τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στο ράφι και την καταπολέμηση της ακρίβειας και ενισχύουμε τη ΔΙΜΕΑ με επιπλέον 30 στελέχη για περισσότερους ελέγχους στην αγορά.

Ως έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και δίκαιης αναδιανομής της υπερβάλλουσας κερδοφορίας συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, επιβάλλουμε επίσης Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης 33% στα πλεονάζοντα κέρδη που κατέγραψαν το 2023 τα διυλιστήρια καυσίμων, όπως είχαμε κάνει το 2022. Τα έσοδα αυτά θα διατεθούν τον Δεκέμβριο για την οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν θα ωφεληθούν από τη νέα αύξηση των συντάξεων τον Ιανουάριο του 2025. Επιπλέον, ένα μέρος από τη νέα φορολόγηση των υπερκερδών θα ενισχύσει και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Την εβδομάδα αυτή είδαμε επίσης το πώς λειτουργούν στην πράξη υπέρ των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίσαμε πρόσφατα στον ποινικό κώδικα. Με λελογισμένες πρόσθετες παρεμβάσεις δικονομικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, μπορούμε να προστατεύσουμε ακόμη περισσότερο και πιο ουσιαστικά τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αποτρέποντας την επαναθυματοποίησή τους από το θύτη. Οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι προσεκτικές και με σεβασμό στις επιταγές του κράτους δικαίου.



Συνεχίζω με το ΑΣΕΠ που πρέπει να συγχρονιστεί με την ψηφιοποίηση του υπόλοιπου κράτους ώστε να υλοποιεί ταχύτερα την συνταγματικά κατοχυρωμένη αποστολή της αξιοκρατικής στελέχωσης του δημοσίου. Προχωράμε λοιπόν σε ψηφιοποίηση των διαδικασιών για πιο γρήγορο έλεγχο των αιτήσεων, έτσι ώστε να προχωρούν πιο γρήγορα και οι προσλήψεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: θα μπορούν να αντλούνται δεδομένα πια από υπηρεσίες όπως το Ptyxia.gov.gr και το Taxisnet, και έτσι θα επικαιροποιούνται αυτομάτως τα πιστοποιημένα προσόντα των υποψηφίων, μειώνοντας τελικά τον χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων. Λιγότερη γραφειοκρατία σημαίνει και ενίσχυση του κύρους του ίδιου του ΑΣΕΠ. Στόχος μας εντός της τρέχουσας θητείας είναι οι προσλήψεις που εξαγγέλλονται στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού να ολοκληρώνονται μέσα στο έτος, και όχι όπως γίνεται τώρα, που παίρνει δύο ή και περισσότερα χρόνια. Το αυτονόητο δηλαδή!

Περνάω στην Υγεία τώρα για να σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα μπήκε σε λειτουργία το Ψηφιακό Αποθετήριο Εργαστηριακών Εξετάσεων Ασθενούς. Τι είναι αυτό; Στο MyHealth, το προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο με το ιατρικό ιστορικό κάθε πολίτη (που μέχρι σήμερα περιλάμβανε παραπεμπτικά, συνταγογραφήσεις και ραντεβού) καταχωρούνται πλέον και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε ο θεράπων ιατρός να έχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαχείριση κάθε περιστατικού. Χωρίς πλέον να ταλαιπωρείται ο ασθενής αναζητώντας και μεταφέροντας φακέλους με διαγνώσεις και ιατρικά αποτελέσματα.

Μένω στο πεδίο της δημόσιας υγείας για να σας πω ότι την εβδομάδα που μας πέρασε υπογράφηκε η ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 2,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-69 ετών και περιλαμβάνει από δωρεάν τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου μέχρι δωρεάν εξέταση βιοψίας σε περίπτωση ευρημάτων. Είναι το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που ξεκινάμε, μετά το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για τον καρκίνο του μαστού και το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Αλλάζω θέμα για να σας πω ότι πριν από μερικές μέρες διευρύναμε τα κριτήρια που ορίζουν τους ευάλωτους οφειλέτες, και έτσι πλέον συμπεριλαμβάνονται στις προστατευτικές ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και τα άτομα με αναπηρία. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος το οποίο κάναμε πράξη και το οποίο αυξάνει την προστασία στους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη στην προσπάθειά τους να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους και να μιλήσουμε για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που προστέθηκαν στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σας είχα γράψει πριν από έναν μήνα πως ένα μέρος τους είχε ήδη ξεκινήσει τα δρομολόγια, και τα υπόλοιπα θα ενταχθούν στον στόλο των αστικών λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης μέσα στον Ιούνιο. Όπως και έγινε. Σήμερα λοιπόν είναι σε λειτουργεία και τα 250 οχήματα αυτού του τύπου που έχουμε προμηθευτεί, ενώ τρέχει η προκήρυξη για την πρόσληψη 40 οδηγών για τον ΟΑΣΘ.

Επόμενο θέμα, το «τέλος» που μπαίνει στο Τέλος Χαρτοσήμου, το οποίο είναι μαζί μας σχεδόν έναν αιώνα, και πια αντικαθίσταται από το ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, που θα επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως καταργείται εντελώς, κάτι που σημαίνει λιγότερο κόστος στις συναλλαγές.

Μεθαύριο Τρίτη 25 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις για το «Thessaly & Evros Pass 2024» συνολικού προϋπολογισμού 4,45 εκ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του τουρισμού στις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τον Daniel και του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα καλύπτουν δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και από την Τρίτη θα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας μέσω του vouchers.gov.gr.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε επίσης παράταση έως το φθινόπωρο για όσους αγρότες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για φθηνές προβλέψιμες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχαμε δεσμευθεί τον περασμένο χειμώνα. Με τις παρεμβάσεις μας στο αγροτικό πετρέλαιο, στο αγροτικό ρεύμα αλλά και με τη χαμηλότερη φορολογία σε ζωοτροφές και λιπάσματα, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές.

Μία και είναι καλοκαίρι, να σας πω ότι εδώ και 10 μέρες Έλληνες παραθεριστές αλλά και ξένοι τουρίστες έχουν πια έναν Ψηφιακό Βοηθό τεχνητής νοημοσύνης για τις διακοπές τους στην Ελλάδα, το mAiGreece. Πρόκειται για μία εφαρμογή για κινητά που δίνει πληροφορίες για αξιοθέατα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αστυνομικά τμήματα, πρεσβείες και προξενεία ξένων χωρών. «Μιλάει» τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και άλλες 7. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου 112, που θα στέλνει SMS στο κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη γεωγραφική θέση του αποστολέα. Κάτι σαν το ChatGPT των τουριστών στην Ελλάδα!

Μένω στην εποχή του καλοκαιριού αλλά αλλάζω το θέμα, καθώς η ζέστη μας έδειξε από πολύ νωρίς «τα δόντια της». Δυστυχώς, όλα τα στοιχεία οδηγούν τους επιστήμονες στην πρόβλεψη ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι από τα θερμότερα των τελευταίων δεκαετιών. Οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σχεδόν από τον Μάρτιο δίνουν καθημερινά μάχη με τις πυρκαγιές, έχοντας καταφέρει να αντιμετωπίσουν δεκάδες επικίνδυνες εστίες προτού αυτές απειλήσουν ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας. Έχουν γίνει προσλήψεις άλλων 700 δασοπυροσβεστών, αυξήθηκαν οι μονάδες των «δασοκομάντος» από 6 σε 16 και με 25 υπερσύγχρονα drones γίνεται επιτήρηση στους ορεινούς όγκους της Αττικής. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους πολίτες να βοηθήσουν στην εθνική προσπάθεια της προστασίας των δασών μας, και να ακολουθούν τις οδηγίες ειδικά τις μέρες υψηλής επικινδυνότητας για να αποφύγουμε εστίες από αμέλεια. Ακόμα και μία σπίθα μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Γι’ αυτό και δεν καίμε χόρτα, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές σε μέρη που έχει ξερά χόρτα, δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες, δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα. Είναι ίσως για πολλούς από εσάς αυτονόητες αυτές οι οδηγίες –δυστυχώς όμως, συνεχίζουμε να βλέπουμε την αμέλεια να παίζει τον ρόλο της. Γι’ αυτό και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση συγχαίροντας τους αθλητές και τις αθλήτριες μας για τις μεγάλες διακρίσεις που πέτυχαν στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου, προσθέτοντας στην εθνική «τροπαιοθήκη» βροχή από χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια καθώς και πανελλήνια ρεκόρ. Και να ευχηθούμε την πρόκριση στους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων και στην «επίσημη αγαπημένη» όλων των Ελλήνων, την εθνική ομάδα μπάσκετ! Επόμενος σταθμός η Γαλλία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού.

Με την ευκαιρία να προτείνω σε μικρούς και μεγάλους σήμερα που γιορτάζεται παγκοσμίως η Ολυμπιακή Ημέρα, να επισκεφτούν το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας στο Μαρούσι για να δουν από κοντά καταρχάς την Ολυμπιακή Δάδα των φετινών Αγώνων αλλά και προσωπικά αντικείμενα και μετάλλια Ελλήνων Αθλητών που μας έκαναν περήφανους και έγραψαν ιστορία για τη χώρα μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, έως τις 6 το απόγευμα. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό μουσείο που επιφυλάσσει πολλές συγκινήσεις στους επισκέπτες του.

Εδώ θα σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Εύχομαι να περάσετε μία πολύ όμορφη μέρα, και ανανεώνουμε το «ραντεβού» μας την επόμενη Κυριακή!»

Πηγή: skai.gr

