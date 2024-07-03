Τις ασυνέχειες και τα προβλήματα στις διαδικασίες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που εντοπίστηκαν και δημιουργούν καθυστερήσεις στις προσλήψεις, θα αντιμετωπιστούν άμεσα, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις προσεχείς εβδομάδες θα υπάρχουν διατάξεις οι οποίες, όπως είπε, θα επιλύουν τα προβλήματα που υπάρχουν και στα τρία στάδια των προσλήψεων.

«Το ΑΣΕΠ κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας. Αυτό που θέλουμε είναι να του δώσουμε τα εργαλεία να κάνει πιο γρήγορα τις διαδικασίες»υπογράμμισε και εξήγησε ότι όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αντλούνται αυτόματα.

Επίσης ανέφερε ότι οι κάτοικοι σε μικρά νησιά και ορεινούς δήμους, θα μοριοδοτούνται περισσότερο.

Για τον εκλογικό νόμο, ο κ. Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για την αλλαγή του.

