Superman Challenge: Συναγερμός για τη νέα επικίνδυνη τάση στο TikTok

Μία νέα, πολύ επικίνδυνη πρόκληση κυριαρχεί στο Tiκtok, εξαιτίας της οποίας ένας 13χρονος μαθητής από τη Ρόδο δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» και ένας άλλος μαθητής από την Πάτρα έσπασε τον καρπό του κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Το 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρότατα στο κεφάλιλ μέσα στο σχολείο του προσπαθώντας να κάνει με τους φίλους το Superman challenge, δηλαδή να πετάξει σαν τον Σούπερμαν.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Πάτρα με το ίδιο challenge.

Σε σχολείο στο Ρίο πέντε μαθητές -δύο μαθητές λυκείου και τρεις μαθητές γυμνασίου- συμμετείχαν στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον καρπό ο ένας μαθητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια του σχολείου έδωσε αποβολή στους εμπλεκόμενους μαθητές, ενώ ο πατέρας του παιδιού αναφέρει ότι θα μηνύσει το σχολείο.

Τι είναι το superman challenge

Το Superman challenge στο Tik Tok είναι πολύ δημοφιλες μεταξύ μαθητών τόσο γυμνασίου και λυκείου, όσο όμως και μαθητών δημοτικού.

Η πρόκληση είναι να πηδήξει κάποιος με το ένα χέρι τεντωμένο όπως ο Σούπερμαν πάνω από μια ομάδα παιδιών που είτε θα τον πιάσουν είτε όχι. Στη δεύτερη περίπτωση πολλά παιδιά καταλήγουν με το κεφάλι στο έδαφος.

Οι γιατροί προειδοποιούν για τους κινδύνους, προτρέποντας τους γονείς και τους εφήβους να αποφεύγουν να μιμούνται επικίνδυνες διαδικτυακές τάσεις.

Η συζήτηση για λήψη μέτρων όπως στην Αυστραλία, όπου απαγορεύτηκε η πρόσβαση στα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών, έχει γίνει όλο και πιο έντονη, με την κυβέρνηση να εξετάζει τη λήψη αντίστοιχων μέτρων.



