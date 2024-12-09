Του Μάκη Συνοδινού

Χειροπέδες στον υπεύθυνο μπαρ, που τα μεσάνυχτα του Σαββάτου μια 13χρονη μαθήτρια κατέρρευσε ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, πέρασαν αστυνομικοί της ασφαλείας Κηφισιάς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό, κατηγορείται για έκθεση σε κίνδυνο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η 13χρονη η οποία τελικά απέκτησε τις αισθήσεις της και πήρε εξιτήρι, διεκομίσθη στο νοσοκομείο λόγω της κατάστασης της αφού διασκέδαζε με την παρέα της στο μπαρ επί της οδού Κολοκοτρώνη, καθώς είχε προγραμματιστεί πάρτι γενεθλίων συμμαθήτριας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την ηλικία τους οι υπεύθυνοι του μπαρ τους επέτρεψαν να παραγγείλουν βότκα.

