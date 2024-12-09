Στάση εργασίας ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) στο Μετρό Αθηνών την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου από τις 9 μμ έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «Το σωματείο εργαζομένων ΣΕΛΜΑ, για πολύ σοβαρές συμβατικές και οικονομικές εκκρεμότητες που χρονίζουν και δεν έχουν επιλυθεί από τους αρμόδιους φορείς, όπως οι ίδιοι έχουν εγγράφως δεσμευτεί, προχωράει σε προειδοποιητική στάση εργασίας την Παρασκευή 13/12/2024 από τις 21:00 έως την λήξη της κυκλοφορίας. Ζητάμε, να βρεθούν άμεσες λύσεις και να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, προκειμένου απρόσκοπτα και χωρίς δεύτερες σκέψεις, να παρέχουμε ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες μας».

