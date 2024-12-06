Θλάση εγκεφάλου έχει ο 14χρονος μαθητής στη Ρόδο, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από πτώση από ύψος 1,5 μέτρου, ενώ επιχειρούσε μια δοκιμασία – «challenge» του Tik Tok, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αξονική και δεν έχει αιμάτωμα. Η κατάσταση του είναι σταθερή. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον διασωληνώσουν γιατί η θλάση στον εγκέφαλο του προκαλούσε επιληπτικές κρίσεις. Είναι διασωληνωμένος στο χειρουργείο, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ.

Στο νοσοκομείο τον μετέφερε το ΕΚΑΒ και ο γυμναστής του σχολείου, που τον συνόδευε, δήλωσε ότι το παιδί έπεσε από ύψος 1,5 μέτρου.

Απογειώθηκε, νωρίτερα πτητικό μέσο (C-27) από Ελευσίνα για να παραλάβει το παιδί από τη Ρόδο. Χρειάστηκε περίπου 1 ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, για να φτάσει στο νησί.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν παραλάβει το παιδί από το νοσοκομείο και είναι καθ οδόν προς το αεροδρόμιο. Αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Ρόδου κατά τις 8.Το παιδί όταν έρθει Αθήνα θα διακομιστεί στο Παίδων Αγία Σοφία. Υπολογίζεται να είναι στην Αθήνα κατά τις 21.30.

Πηγή: skai.gr

