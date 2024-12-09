Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα οι «κλασσικές» οδικές αρτηρίες της Αθήνας που παρουσιάζουν συμφόρηση.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται:

στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισιάς προς το Ψυχικό,

στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού,

στην ανήφορα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, και

στον Σκαραμαγκά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.