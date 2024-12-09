Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα οι «κλασσικές» οδικές αρτηρίες της Αθήνας που παρουσιάζουν συμφόρηση.
Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται:
- στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισιάς προς το Ψυχικό,
- στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού,
- στην ανήφορα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, και
- στον Σκαραμαγκά.
Πηγή: skai.gr
