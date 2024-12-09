Λογαριασμός
Στο κόκκινο αυτή την ώρα Κηφισίας, Κηφισός και Κατεχάκη 

Πού σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων

κηφισιας

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα οι «κλασσικές» οδικές αρτηρίες της Αθήνας που παρουσιάζουν συμφόρηση. 

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται: 

  • στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισιάς προς το Ψυχικό,
  • στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού,
  • στην ανήφορα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, και
  • στον Σκαραμαγκά.   
     
