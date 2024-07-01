Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη νέα στρατηγική συνεργασία των Φροντιστηρίων Μ.Ε. ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ με τα Εκπαιδευτήρια ΜΠΟΥΓΑ στην Καλαμάτα!

Τα Εκπαιδευτήρια ΜΠΟΥΓΑ με 30+ πλέον έτη παρουσία στην Καλαμάτα, κατατάσσονται στα κορυφαία και ποιοτικότερα Ιδιωτικά Σχολεία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συγκαταλέγονται στα 3 μεγαλύτερα εκπαιδευτήρια της Πελοποννήσου..

Με κεντρικό σλόγκαν της συνεργασίας μας «Οι καλύτεροι ΜΑΖΙ κάτω από την ίδια στέγη!» εγκαινιάζουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή προσέγγιση στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας, με Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια ΜΑΖΙ

Έτσι λοιπόν, μέσα στα κτίρια των Εκπαιδευτηρίων ΜΠΟΥΓΑ, μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, θα λειτουργούν και θα συστεγάζονται τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου) και τα Κέντρα Σχολικής Μελέτης AFTER SCHOOL (για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου)!



Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα παιδιά του σχολείου που λαμβάνουν υψηλού επιπέδου παιδεία θα προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, εφήβους, φοιτητές κλπ.

Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας προς γονείς και παιδιά, οι οικογένειες εξοικονομούν χρόνο στις μετακινήσεις και εκπτώσεις στα δίδακτρα, με νέα προνόμια και παροχές σε γονείς και μαθητές και όλα αυτά με την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα!



Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και στην επέκταση του δικτύου franchise που διαθέτει ήδη σε ολόκληρη την Ελλάδα, επιδιώκοντας να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της πατρίδας μας, χωρίς περιορισμούς στην απόσταση και στις τιμές, παρέχοντας στους σπουδαστές του προνόμια και ποιότητα σπουδών που μόνο ο μεγαλύτερος Φροντιστηριακός Όμιλος μπορεί να τους προσφέρει.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ιδιωτικής εκπαίδευσης franchise στην Ελλάδα σήμερα και η μοναδική που διαθέτει 10 Επιχειρηματικά Βραβεία Αλυσίδων Franchise (FRANCHISE BUSINESS AWARDS), 2 Πιστοποιήσεις Ολικής Ποιότητας (ISO 9001 & ΕΛΟΤ 1433) καθώς και 3 κορυφαία Βραβεία Εκπαίδευσης (Gold 2019, Silver & Bronze 2021) που έλαβε από την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις Βέλτιστες Πρακτικές που εφαρμόζει στην Εκπαίδευση, από τον ετήσιο θεσμό Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στην Εκπαίδευση (EDUCATION LEADERS AWARDS).

#Φροντιστήρια #Frontistiria #Φροντιστήρια #FrontistiriaDiakrotima #ProtypaFrontistiria #KentraMeletisAfterSchool #Franchise

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.