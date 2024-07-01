Πρέβεζα: Νεκρός ο 61χρονος ψαροντουφεκάς - Ήταν πρώην δήμαρχος Πάργας

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο πριν τις έντεκα το πρωί ο 61χρονος, σύμφωνα με την epiruspost, που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στην περιοχή της Λούτσας.

Πρόκειται για τον πρώην Δήμαρχο Πάργας Αθανάσιο Λιόλιο.

Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισε το Λιμενικό σε βραχώδη σημείο κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιούσε στην περιοχή.

Ο 61χρονος είχε βουτήξει για ψαροτούφεκο και από την ώρα εκείνη τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία.

Ο Αθανάσιος Λιόλιος ήταν ο πρώτος δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Πάργας. Είχε εκλεγεί το 2010 και είχε παραμείνει στο αξίωμα ως το 2014.

