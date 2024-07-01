Νέα στοιχεία για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 15χρονου αγοριού το Σάββατο στην Πάτρα από τον πατέρα και τον θείο του, επειδή τους αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος – έδωσε ο ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Mega.

Το παιδί κατάφερε να φτάσει αιμόφυρτο στην πλατεία του χωριού και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με σοβαρά τραύματα.

Πλέον η εισαγγελία αναζητά λύση για το πώς θα προστατευτεί το παιδί όταν πάρει εξιτήριο.

Ο 15χρονος, για την ώρα, έχει καταθέσει μήνυση κατά πατέρα και θείου για τον ξυλοδαρμό του, αλλά δεν έχει καταθέσει ακόμα επισταμένως το τι προηγήθηκε και το μοιραίο βράδυ αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, σχεδόν, είναι η μητέρα του, χωρισμένη εδώ και χρόνια με τον πατέρα του αφού - όπως δήλωσε - την χτυπούσε και αυτήν συστηματικά γαι 20 χρόνια, όταν ήταν παντρεμένοι.

Την επιμέλεια του 15χρονου παιδιού είχε ο πατέρας του - με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας του - η οποία λέγεται ότι θα ζητήσει να αναλάβει αυτή την ανατροφή του ανηλίκου.

«Βοηθήστε με, θα πεθάνω»

Οι λεπτομέρειες της βάρβαρης επίθεσης στο ανήλικο αγόρι σοκάρουν.

«Το παιδάκι πήρε το 112 και είπε δεν μπορώ να μιλήσω, έχω φάει πολύ ξύλο, σας παρακαλώ βοηθήστε με, θα πεθάνω» είπε ο κος Μπαλάσκας. «Πήγε ασθενοφόρο και Αστυνομία, δεν τους βρήκε αυτούς τους δύο οι οποίοι κρύβονται ακόμα και τώρα, αλλά θα τους βρει η Αστυνομία και θα τους προσαγάγει για τα σοβαρά εγκλήματά τους πάνω σε ένα παιδάκι», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, από το Χαμόγελο του Παιδιού ανέφεραν ότι θα γίνει αναφορά στην Εισαγγελία Πατρών για να επιληφθεί του περιστατικού.

«Τώρα πρέπει να πιάσουμε αυτούς τους νταήδες και να δούμε τι θα γίνει με το παιδάκι. Δεν έχει βρεθεί ποιος θα το αναλάβει. Το διεκδικεί η μαμά που είχε χάσει την επιμέλεια και το διεκδικεί και ένα ζευγάρι που είναι συγγενείς πρώτου βαθμού», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Δεν τον έδειρα επειδή είναι γκέι» - Τι υποστήριξε ο πάτερας, που παραμένει ασύλληπτος

Εν τω μεταξύ, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του 15χρονου αγοριού π υποστήριξε πως δεν τσακώθηκε με το αγόρι επειδή είναι ομοφυλόφιλος, αλλά για άλλους λόγους - επειδή « έμπαινε και έβγαινε από το σπίτι του όποτε ήθελε».

« Το ξέραμε εδώ και δύο χρόνια ότι ο γιος μου είναι ομοφυλόφιλος. Δεν τσακωθήκαμε για αυτόν τον λόγο, αυτά είναι όλα ψέματα! Εμείς τσακωθήκαμε για άλλο λόγο. Του είπα ότι, λοιπόν, δεν μπορείς στο σπίτι, να βγαίνει και να μπαίνει ό,τι ώρα θέλει, ειδικά βραδινές ώρες. Αυτός είχε μπλέξει με κάτι παρέες. Αν ίσχυαν αυτά και είχαν γίνει τέτοια πράγματα τόσο σοβαρά, εγώ θα έπρεπε να ήμουν φυλακή τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι έξω και απολαμβάνω το μπανάκι μου σήμερα στη θάλασσα» σημείωσε αρχικά ο πατέρας του 15χρονου.

«Εμείς μαλώσαμε στο σπίτι για το λόγο ότι ήρθε από μια παρέα μέσα στη νύχτα και ήθελε να ξαναπάει πάλι σε άλλη παρέα. Του έκανα παρατήρηση, του λέω ότι εδώ είναι σπίτι, έχεις αδέλφια, έχεις οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνεις και να μπαίνεις όποτε θες. Ε και τότε έγινε έκρηξη. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, γιατί όλα αυτά θα αποδειχτούν στο δικαστήριο» τόνισε σε άλλο σημείο.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το παιδί του είχε πολλά προβλήματα συμπεριφοράς και είναι θύμα bulling στο σχολείο λόγω της «φύσης» του.

« Από το 2019 τον πάω σε ψυχολόγο και στις αρμόδιες υπηρεσίες, μήπως μπορέσω και το σώσω. Όμως δυστυχώς, το φέρω και βαρέως, δεν μπόρεσα να τα καταφέρω. Δεν ξέρω τώρα γιατί, για ποιους λόγους, η φύση του προφανώς, η φύση του φταίει. Από τότε που έχω χωρίσει με την πρώην σύντροφό μου, το παιδί είχε αυτές τις τάσεις... Του έκαναν bullying συνεχώς στο σχολείο. Στο σχολείο να δεις τι του έκαναν! Στον διευθυντή, να δεις τι έκανε και αυτός, γιατί μου έκανε συχνά παράπονα ο διευθυντής, με καλούσε στο γραφείο και μου έλεγε ότι το παιδί κάνει αυτά. Του έλεγα κάνε λίγο υπομονή, τελευταία χρονιά φέτος, θα φύγει από το σχολείο και θα δούμε πού θα πάει...».

Στη συνέχεια, ο πατέρας του 15χρονου αρνήθηκε και πάλι ότι χτύπησε τον γιο του και έριξε το φταίξιμο στην πρώην σύζυγό του.

«Ποιος σας είπε ότι εγώ χτύπησα τον γιο μου; Από που απορρέουν αυτά; Στο Καραμανδάνειο είναι ο γιος μου γιατί φοβάται να γυρίσει στο σπίτι. Η πρώην γυναίκα μου είναι μία γυναίκα κακοποιητική και χειριστική και δεν θέλει να έχει σχέση το παιδί μου με εμένα και το παρακίνησε να πει αυτά που θέλει αυτή. Δεν έγινε κανένα επεισόδιο, έκατσε μέχρι αργά και γύρισε στο σπίτι. Τότε του έκανα εγώ μία παρατήρηση και μου είπε ότι θέλει να φύγει από το σπίτι. Το παιδί έχει ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα. Γνωρίζουμε εδώ και τρία χρόνια ότι είναι ομοφυλόφιλος» ανέφερε.

