Στους 200 οι Δήμοι που έχουν ενταχθεί στο gov.gr – Τι αλλάζει για τους πολίτες Ελλάδα 14:01, 11.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επικοινωνία με τους οικείους δήμους μέσω των ψηφιακών θυρίδων του gov.gr προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματός τους από την αίτηση μέχρι τη διεκπεραίωσή του