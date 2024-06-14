Νεκρή ανασύρθηκε τουρίστρια από πισίνα ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα σε πισίνα ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων για τη διάσωση τουρίστριας που έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalafocus.gr, η άτυχη 77χρονη από την Ταϊβάν (μέλος γκρουπ) μπήκε στην πισίνα χθες το απόγευμα για να κολυμπήσει όμως άγνωστο πως, πνίγηκε στα νερά της πισίνας του ξενοδοχείου, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και σκορπώντας θλίψη στην περιοχή.

Για το περιστατικό έγιναν δυο συλλήψεις. Πρόκειται για τον υπεύθυνο του Ξενοδοχείου και τη ναυαγοσώστρια, οι οποίοι παραπέμφθηκαν αρμοδίως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.