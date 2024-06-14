Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρή ανασύρθηκε τουρίστρια από πισίνα ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 77χρονη γυναίκα από την Ταϊβάν

Θάνατος τουρίστριας

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα σε πισίνα ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων για τη διάσωση τουρίστριας που έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalafocus.gr, η άτυχη 77χρονη από την Ταϊβάν (μέλος γκρουπ) μπήκε στην πισίνα χθες το απόγευμα για να κολυμπήσει όμως άγνωστο πως, πνίγηκε στα νερά της πισίνας του ξενοδοχείου, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και σκορπώντας θλίψη στην περιοχή.

Για το περιστατικό έγιναν δυο συλλήψεις. Πρόκειται για τον υπεύθυνο του Ξενοδοχείου και τη ναυαγοσώστρια, οι οποίοι παραπέμφθηκαν αρμοδίως.

Πηγή: trikalafocus.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πνιγμός Τουρίστρια νεκρή πισίνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark