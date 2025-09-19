Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας που, το πρωί της Τετάρτης, διέσχισε κάθετα κεντρική λεωφόρο της Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο κατηγορούμενος, υπήκοος Βουλγαρίας, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Με τη σειρά τους, το «κατώφλι» του ανακριτή θα περάσουν και τα τρία άτομα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας για να διασχίσει την κεντρική λεωφόρο, και διώκονται – κατά συναυτουργία – για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.