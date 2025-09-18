Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ο οδηγός της νταλίκας υπό την καθοδήγηση ατόμων να επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Ο 29χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει το δίκυκλο, με συνέπεια να προσκρούσει στην καρότσα του φορτηγού.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός του φορτηγού είναι ένας 54χρονος από τη Βουλγαρία ο οποίος συνελήφθη, μαζί με άλλα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και έναν υπήκοος Αλβανίας.

Σήμερα, ο εισαγγελέας τους άσκησε κακουργηματική δίωξη.

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

