Δύο άτομα συνελήφθησαν για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της Ζακύνθου το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ένας 32χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό επεισόδιο, μεταξύ δύο ατόμων, και στη συνέχεια ενεπλάκησαν δύο ομάδες με γρονθοκοπήματα, κλωτσιές και εκσφενοδισμό καρεκλών, τραπεζιών και ποτηριών.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα από τη μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο, ενώ της σύλληψης διαφεύγουν τρεις Ζακυνθινοί, σύμφωνα με το ertnews.

Τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.