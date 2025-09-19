Νέο σοκαριστικό βίντεo από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, φαίνεται το όχημα με τον 21χρονο οδηγό να τρέχει με ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να πέφτει πάνω στο όχημα που οδηγούσε η 64χρονη, που έχασε τη ζωή της.

Η γυναίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Αντίστοιχα, το όχημα του 21χρονου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ταξί.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις γιατί το όχημα της 64χρονης ήταν ακινητοποιημένο σε πράσινο φανάρι, χωρίς αλάρμ, με τις έρευνες της Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής να είναι σε εξέλιξη.

