Στο νοσοκομείο μαθητές από αλκοόλ σε κλαμπ: Η μαρτυρία πατέρα 15χρονης

Του Μάκη Συνοδινού

Συγκλονίζει η μαρτυρία πατέρα 15χρονης μαθήτριας στον skai.gr η οποία μαζί με άλλους ανηλίκους κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας- πιθανόν και νοθευμένου - αλκοόλ σε πολύ γνωστό κλαμπ τα ξημερώματα στης Κυριακής.

«Ήμασταν πιο τυχεροί από τους άλλους γιατί δεν μπήκε στη ΜΕΘ» υποστηρίζει ο πατέρας της ανήλικης που περιγράφει αποκλειστικά τις δραματικές στιγμές που έζησε από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε να παραλάβει το παιδί του σε λιπόθυμη κατάσταση από το γνωστό κλαμπ, μέχρι και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

«Το παιδί μου ήταν αναίσθητο, τρόμαξα. Όταν έφτασα απ έξω και μου τη βγάλαν αγκαλιά το παιδί ήταν αναίσθητο, τρόμαξα τρελάθηκα. Ήταν με το κεφάλι πεσμένο κάτω δεν είχε τις αισθήσεις της. Της μίλαγα, τη χτύπαγα, της έριχνα χαστούκια, την έβρεξα, τίποτα δε συνερχόταν καθόλου»

Ο πατέρας που κυριολεκτικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του βλέποντας την κόρη του σε αυτή την κατάσταση περιγράφει τις σκηνές πανικού που εκτυλίχτηκαν έξω από το γνωστό κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

«Όταν έφτασα επικρατούσε ένας πανικός, τα ασθενοφόρα από έξω, φέρνανε παιδιά πολλά λιπόθυμα. Παιδιά βγάζανε αλλά παιδιά λιπόθυμα».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οχτώ παιδιά χρειάστηκε να μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, τα τέσσερα εξ αυτών με ασθενοφόρο και τα τα αλλά τέσσερα από τους γονείς τους.

Για την υπόθεση οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον υπεύθυνο του καταστήματος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αιτία που οδήγησαν στο περιστατικό.

Στο γνωστό κλαμπ είχε διοργανωθεί χοροεσπερίδα από ιδιωτική εταιρεία εκδηλώσεων και συμμετείχαν μαθητές από Παιανία, Αγία Παρασκευή και Γλυκά Νερά.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον δήμο Αθηναίων για την παράβαση της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο ζητώντας την σφράγιση του καταστήματος ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος αναφέρει πως θα προβεί άμεσα σε όλες στις νόμιμες ενέργειες.

Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα των δειγμάτων αλκοόλ που κατασχέθηκαν από το κλαμπ και έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποτά ήταν νοθευμένα.

H ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων έχει επιληφθεί του θέματος που αφορά το νυχτερινό κλαμπ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που χορήγησε αλκοόλ σε ανηλίκους. Θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σε σχέση με τις πράξεις που διαπιστώθηκαν, σε συνεννόηση και με την Ελληνική Αστυνομία.

