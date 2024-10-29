Φορτηγό έπεσε πάνω σε δέντρο στην Πατησίων

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα στην Πατησίων, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε δέντρο καθώς ο οδηγός του προσπαθούσε να σταθμεύσει, με αποτέλεσμα ο κορμός του δέντρου να πέσει στη μέση του δρόμου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση των οχημάτων καθώς μόνο η μία από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ήταν ανοιχτή, ενώ τα συνεργεία του Δήμου προσπαθούσαν να απομακρύνουν το δέντρο ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα.
