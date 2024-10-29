Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Αβραμίου, της Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Γιορτάζουν οι:

Αβραάμ, Αβραμία *

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *

Μελίνα *

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Ανατολή ήλιου: 06:48 - Δύση ήλιου: 17:29

Σελήνη 26.7 ημερών

