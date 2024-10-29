Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Αβραμίου, της Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Γιορτάζουν οι: 

Αβραάμ, Αβραμία *
Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *
Μελίνα *
Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης
Ανατολή ήλιου: 06:48 - Δύση ήλιου: 17:29
Σελήνη 26.7 ημερών

