Μαθητές στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ - Συνελήφθη ο υπευθύνος

Οκτώ ανήλικοι χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν -σύμφωνα με καταγγελίες- αισθάνθηκαν αδιαθεσία μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Τα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι από 15 έως 17 ετών, συμμετείχαν σε προγραμματισμένη χοροεσπερίδα σχολείων σε κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για μαθητές σχολείων από τα βόρεια προάστια.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπευθύνου του κλαμπ.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Ένας μαθητής χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πλέον αναμένεται να μεταφερθεί σε απλό δωμάτιο.

Άλλος ένας έχει πάρει εξιτήριο και οι υπόλοιποι τρεις θα πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

