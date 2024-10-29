ΕΜΥ - Καιρός σήμερα: Η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς.



Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στα πεδινά της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας θα κυμανθούν περί τους 4 με 7 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά στα νότια 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2024

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και θα φθάσει στη δυτική Μακεδονία τους 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά, τη νότια ηπειρωτική χώρα, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-10-2024

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νοτιοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.

Η ορατότητα κυρίως στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-11-2024

Στα ανατολικά της ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση απο το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το πρωί στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.