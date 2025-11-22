Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης κατέληξαν δύο διαρρήκτες, όταν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, έπεσαν από ύψος περίπου 6 μέτρων.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 33 ετών, εισέβαλαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το ποσό των 615 ευρώ. Τη στιγμή που επιχειρούσαν να διαφύγουν, επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύλληψη, οι διαρρήκτες επιχείρησαν να φύγουν από το μπαλκόνι, όμως το κάγκελο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων.

Οι δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.