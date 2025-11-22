Μια ακόμη τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους εχθές το απόγευμα, αυτήν τη φορά στο Παγκράτι, στη συμβολή των οδόν Ιλιάδος και Νεοπτολέμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, μία 75χρονη γυναίκα που περνούσε από το σημείο παρασύρθηκε από το ένα όχημα που οδηγούσε 84χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Μαζί με την 75χρονη βρισκόταν και η 32χρονη κόρη της, η οποία είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, όπου τη στηρίζει ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ., καθώς δεν υπάρχει άλλος συγγενής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 84χρονος είχε ήδη ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία στην οδό Νεοπτολέμου πριν από το τροχαίο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Στη διασταύρωση με την Ιλιάδος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε προτεραιότητα και συνέχισε, παρασύροντας τη 75χρονη. Η πορεία του σταμάτησε μόνο αφού χτύπησε σε τρία ακόμη σταθμευμένα οχήματα.



Πηγή: skai.gr

