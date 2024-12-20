Στο ΦΕΚ η απόφαση ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από την τέως βασιλική οικογένεια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σήμερα -μία ημέρα μετά την υποβολή αιτήματος- η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου για την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας των 10 μελών της τέως βασιλικής οικογένειας, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα και διαβατήριο.

Η απόφαση αφορά στα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά, Αλεξία, Θεοδώρα, Παύλο, Φίλιππο Νικόλαο, τη σύζυγο του πρωτότοκου γιου, Μαρί – Σαντάλ και τα 5 παιδιά τους, Μαρία Ολυμπία, Αχιλλέα Ανδρέα, Οδυσσέα Κίμων, Κωνσταντίνο Αλέξιο και Αριστείδη Σταύρο.

Η αίτηση, όπου τα μέλη της οικογένειας δηλώνουν ως επίθετο το «Ντε Γκρες», υποβλήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στο Ληξιαρχείο Αθηνών. προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα και διαβατήριο.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις, όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

Πηγή: skai.gr

