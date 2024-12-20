Με ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε ως απάντηση στην ελληνική NAVTEX, η Τουρκία αμφισβητεί ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης με αφορμή την προσπάθεια διάσωσης προσφύγων στο ναυάγιο έξω από τη Ρόδο.

Ειδικότερα, στην τουρκική ΝΟΤΑΜ αναφέρεται ότι «σχετικά με την Ελληνική ΝΟΤΑΜ Α4928/24, η Τουρκία δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR) με αναφορά στο FIR Αθηνών. Η περιοχή στην οποία αναφέρεται η Ελληνική ΝΟΤΑΜ είναι εν μέρει εντός της Θαλάσσιας περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Τουρκίας (SRR) όπως έχει δηλωθεί στον ΙΜΟ και περιλαμβάνεται στο παγκόσμιο εγχειρίδιο του ΙΜΟ. Επομένως, όλες οι ενέργειες SAR στην τουρκική SRR πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η ελληνική NAVTEX αφορούσε έρευνες σε ακτίνα πέντε μιλίων από το σημείο που έγινε το ναυάγιο, εντός χωρικών υδάτων, 4,5 ν.μ. ανατολικά των ακτών της Ρόδου.

Σε απάντηση των ενεργειών της Τουρκίας, η Αθήνα εξέδωσε μια ακόμη ΝΟΤΑΜ η οποία κάνει λόγο για εσφαλμένη ερμηνεία και παραποίηση του γράμματος και πνεύματος των Διεθνών Κειμένων από τις τουρκικές Αρχές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η περιοχή όπως περιγράφεται στην ελληνική ΝΟΤΑΜ βρίσκεται εντός ελληνικού εδάφους, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Ελληνική ΝΟΤΑΜ ανέφερε:

«Η Τουρκική ΝΟΤΑΜ είναι άκυρη δεδομένου ότι αναφέρεται σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός του FIR Αθηνών όπου η μόνη αρμόδια Αρχή για την δημοσίευση ΝΟΤΑΜ’s σύμφωνα με τις διατάξεις του ICAO είναι η Πολιτική Αεροπορία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή Έρευνας και Διάσωσης υπό ελληνική ευθύνη συμπίπτει με το FIR Αθηνών όπως αποφασίστηκε στα περιφερειακά Συνέδρια Αεροναυτιλίας στην Κωνσταντινούπολη (1950), Παρίσι (1952) και Γενεύη (1958) που εγκρίθηκαν από όλα τα συμμετέχοντα κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας και επικυρώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου του ICAO.

Έχει επίσης καταχωρηθεί στον ΙΜΟ και συμβαδίζει με τις συστάσεις του ΙΜΟ και του ICAO για την ευθυγράμμιση των ορίων έρευνας και διάσωσης με το αντίστοιχο FIR. Επιπλέον, το JRCC Πειραιά είναι η μόνη αρμόδια αρχή που συντονίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά όλες τις επιχειρήσεις SAR εντός της ελληνικής περιοχής SRR. Τέλος, η περιοχή όπως περιγράφεται στην ελληνική ΝΟΤΑΜ βρίσκεται εντός ελληνικού εδάφους, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Όπως και στο παρελθόν, η εσφαλμένη ερμηνεία και παραποίηση του γράμματος και πνεύματος των Διεθνών Κειμένων από τις τουρκικές Αρχές όσον αφορά τις ευθύνες της Ελλάδας για Έρευνα και Διάσωση απορρίπτονται από την Ελλάδα καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές θεσμικές και πρακτικές επιπλοκές στην διεξαγωγή επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης».

Πηγή: skai.gr

