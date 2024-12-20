Λογαριασμός
Πυροβολισμοί στο Μαρκόπουλο - Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Φιλομήλας, έξω από εργαστηριο με πλαστικά προϊόντα - Πυροβόλησαν από τρία οχήματα

Αστυνομία

Συναγερμός για πυροβολισμούς από Ρομά στην περιοχή του Μαρκόπουλου σήμανε την Παρασκευή το βράδυ στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Φιλομήλας, έξω από εργαστηριο με πλαστικά προϊόντα. Άγνωστοι σε τρία οχήματα πυροβόλησαν εναντίον πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο..

TAGS: Μαρκόπουλο πυροβολισμοί
