Advengers: Αναδείχθηκαν «TikTok Grand Winner» για 2η συνεχόμενη χρονιά

Στη λαμπερή τελετή των Social Media Awards 2024, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, οι ADVENGERS κατέκτησαν, για δεύτερη χρονιά σερί, το βραβείο TikTok Grand Winner, επιβεβαιώνοντας την ηγετική τους θέση στον χώρο των social media.

Σε μια βραδιά γεμάτη ενθουσιασμό, οι ADVENGERS ξεχώρισαν με τις διακρίσεις τους για καμπάνιες με κορυφαίους πελάτες, όπως η ΙΑΠΩΝΙΚΗ, ο Λάβδας, η Παπαδοπούλου, τα Praktiker και το Star Channel. Η επιτυχία αυτή αποτελεί απόδειξη της στρατηγικής σκέψης, της καινοτομίας και της αφοσίωσης της ομάδας να πρωτοτυπεί στα social media.

Ο Chief Growth Officer και Co-founder των ADVENGERS, Γιώργος Γκριτζάλας, δήλωσε: «Το βραβείο TikTok Grand Winner είναι μια μεγάλη τιμή για την ομάδα μας, καθώς μας απονεμήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη στιγμή που καθιερώθηκε ο τίτλος. Η διάκριση αυτή αποδεικνύει πως αγκαλιάσαμε την πλατφόρμα από την πρώτη στιγμή, με πάθος, στρατηγική και δημιουργικότητα. Στόχος μας είναι πάντα να δημιουργούμε περιεχόμενο που έχει ουσιαστικό και πραγματικό αντίκτυπο, τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες μας. Γνωρίζουμε καλά τι λειτουργεί στο TikTok, αλλά και πώς να εκφράσουμε το μήνυμα κάθε brand με τρόπο αυθεντικό και αποτελεσματικό. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται και επενδύουν σε ενέργειες με marketing και business στρατηγική. Μαζί καταφέρνουμε να θέτουμε νέα πρότυπα με καμπάνιες που ξεχωρίζουν.»

Πηγή: skai.gr

