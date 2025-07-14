Του Μάκη Συνοδινού

Αίσιο τέλος είχε η απόπειρα ληστείας σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή των Αχαρνών, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τους 2 ληστές, ενώ βρήκαν πάνω τους και ένα όπλο ρέπλικα.

Σημειώνεται πως η ιδιοκτήτρια του καταστήματος κατάφερε και κλείδωσε τους δράστες μέσα στο δωμάτιο που υπάρχει το χρηματοκιβώτιο και τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα φτάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν τον δρόμο και έστησαν επιχείρηση για τη σύλληψη των ληστών.

Πηγή: skai.gr

