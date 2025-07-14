Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ψηλώνει ο ουρανοξύστης στο Ελληνικό – Αεροφωτογραφίες από τα έργα στον Άγιο Κοσμά

Οι δεκάδες γερανοί δημιουργούν ένα ασυνήθιστο θέαμα κατά μήκος της παραλιακής

ελληνικο

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την αναμόρφωση του παράκτιου μετώπου του Ελληνικού, με τους δεκάδες γερανούς να δημιουργούν ένα ασυνήθιστο θέαμα κατά μήκος της παραλιακής.

Ο ουρανοξύστης κατοικιών Riviera Tower κάθε μέρα και «ψηλώνει» - μάλιστα έφτασε στα «μισά», καθώς ξεπέρασε τα 113 μέτρα ύψος.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι εργασίες για την κατασκευή της μαρίνας Galleria στον Άγιο Κοσμά, που με βάση τον σχεδιασμό, θα φιλοξενεί 70 καταστήματα και 30 χώροι εστίασης.

Δείτε αεροφωτογραφίες από τα έργα

ελληνικο

ελληνικο

ελληνικο

ελληνικο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ελληνικό Lamda Development
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark