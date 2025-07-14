Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την αναμόρφωση του παράκτιου μετώπου του Ελληνικού, με τους δεκάδες γερανούς να δημιουργούν ένα ασυνήθιστο θέαμα κατά μήκος της παραλιακής.

Ο ουρανοξύστης κατοικιών Riviera Tower κάθε μέρα και «ψηλώνει» - μάλιστα έφτασε στα «μισά», καθώς ξεπέρασε τα 113 μέτρα ύψος.

Halfway there! Ο πύργος φτάνει στον 25ο όροφο και τα 113 μέτρα, κι εμείς βλέπουμε ήδη το μέλλον να παίρνει μορφή. Riviera Tower – κάθε όροφος, ένα βήμα πιο κοντά στο όραμα! #RivieraTower #TheEllinikon pic.twitter.com/GcaZHlxYLb — Lamda Development SA (@Lamda_Dev) July 11, 2025

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι εργασίες για την κατασκευή της μαρίνας Galleria στον Άγιο Κοσμά, που με βάση τον σχεδιασμό, θα φιλοξενεί 70 καταστήματα και 30 χώροι εστίασης.

