Για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε προφυλακιστέα η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Πάτρας με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Η παρουσία της στο γραφείο της ανακρίτρια κράτησε περίπου δύο ώρες, καθώς η απολογία της ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Νίκο Αλεξανδρή, η Μουρτζούκου απολογήθηκε μέσω υπομνήματος παραπέμποντας στην κατάθεση που είχε δώσει την περασμένη Τετάρτη στους αστυνομικούς της ΓΑΔΑ, όταν είχε ομολογήσει τους φόνους των τριών βρεφών και της αδερφής της πριν από 11 χρόνια.

«Δεν ανακάλεσε την ομολογία της, έδωσε απαντήσεις για όλα με το υπόμνημα της, πιστή στη θέληση της να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης το οποίο της αναλογεί, γιατί ξέρετε ότι δεν της αναλογεί ολόκληρο το μερίδιο ευθύνης. Από κει και πέρα η δικογραφία θα πάρει τον δρόμο της» είπε ο δικηγόρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Ειρήνης Δράγαση, η Μουρτζούκου δεν έδωσε καμία απάντηση στις ερωτήσεις της ανακρίτρια και το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε αριθμεί περίπου 35 σελίδες, μέσα στο οποίο μπορεί και να ανέφερε τον μικρό Παναγιώτακη, αν και αυτό δεν το επιβεβαίωσε ο συνήγορός της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Πάτρας επιστρέφει στη ΓΑΔΑ για τα διαδικαστικά και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η κατηγορούμενη για τις δολοφονίες παιδιών μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί από τη ΓΑΔΑ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και υπό τις αποδοκιμασίες του συγκεντρωμένου πλήθους μπήκε στο ανακριτικό γραφείο λίγα λεπτά πριν από τις 11.

Ο δρόμος έξω από τα δικαστήρια είχε αποκλειστεί, ενώ αρκετός κόσμος περίμενε την άφιξη της κατηγορούμενης.

Εκτός από τις δολοφονίες των 3 βρεφών, των δύο δικών της παιδιών και αυτού της φίλης της, Κατερίνας, η Μουρτζούκου έχει ομολογήσει στην αστυνομία και τη δολοφονία της αδερφής της όταν ήταν βρέφος, πριν από 11 χρόνια.

