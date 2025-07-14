Τον δρόμο για τις γυναίκες φυλακές Κορυδαλλού παίρνει σήμερα το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Πάτρας, μέσω υπομνήματος, κρίθηκε προφυλακιστέα.

Η 25χρονη, που ομολόγησε τη δολοφονία τριών βρεφών, δύο δικά της, ένα μωρό φίλη της καθώς και της αδερφής της πριν 11 χρόνια, απολογήθηκε χτες μέσω υπομνήματος παραπέμποντας στην κατάθεση που είχε δώσει την περασμένη Τετάρτη στους αστυνομικούς της ΓΑΔΑ.

Μάλιστα, στο υπόμνημά της η κατηγορούμενη αναφέρθηκε και στο θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη παρ΄ότι δεν κατηγορείται - ακόμα για αυτόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η 25χρονη φαίνεται να βάζει στο κάδρο τη μητέρα του παιδιού, Πόπη, στο πλαίσιο της γραμμής υπεράσπισής της.

Συγκεκριμένα, την τοποθετεί στον τόπο του θανάτου του παιδιού τις κρίσιμες στιγμές και φαίνεται πως αναρωτιέται ρητορικά «αφού δεν το έκανα εγώ γιατί να μην το έχει κάνει η Πόπη, η οποία ήταν μαζί με το παιδί και είχε πρόσβαση σε αυτό;».

Σημειώνεται πως στην ανωμοτί κατάθεσή της αλλά όλες τις φορές που έχει μιλήσει στην αστυνομία, η Ειρήνη Μουρτζούκου επέμενε πως δεν πείραξε ποτέ τον μικρό Παναγιώτη, αφήνοντας όμως μια ανοιχτή χαραμάδα να έχει κάνει κάτι. «Δεν είναι δυνατόν εγώ να έφτασα σε τέτοιο σημείο να θόλωσε το μυαλό μου τόσο πολύ και να μην θυμάμαι ότι το είχα κάνει», υποστηρίζει.

Σημειώνεται πως η 25χρονη δεν έδωσε καμία απάντηση στις ερωτήσεις της ανακρίτρια και το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε αριθμεί περίπου 35 σελίδες.

«Δεν ανακάλεσε την ομολογία της, έδωσε απαντήσεις για όλα με το υπόμνημα της, πιστή στη θέληση της να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης το οποίο της αναλογεί, γιατί ξέρετε ότι δεν της αναλογεί ολόκληρο το μερίδιο ευθύνης. Από κει και πέρα η δικογραφία θα πάρει τον δρόμο της» ανέφερε χτες και ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής.

