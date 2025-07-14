Αστυνομική έφοδος πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από την ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά, στην περιοχή του Γέρακα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της επιχείρησης προσήχθησαν 16 άτομα για διάφορα αδικήματα όπως ρευματοκλοπή, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αεροβόλα, αρκετά ηχεία με ενισχυτές, καθώς και μετρητά.

Πηγή: skai.gr

