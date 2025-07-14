Λογαριασμός
Αστυνομική έφοδος σε καταυλισμό Ρομά στον Γέρακα- 16 προσαγωγές - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αεροβόλα, αρκετά ηχεία με ενισχυτές και μετρητά

ρομα επιχειρηση

Αστυνομική έφοδος πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από την ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά, στην περιοχή του Γέρακα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της επιχείρησης προσήχθησαν 16 άτομα για διάφορα αδικήματα όπως ρευματοκλοπή, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αεροβόλα, αρκετά ηχεία με ενισχυτές, καθώς και μετρητά.

TAGS: Ρομά καταυλισμός ΕΛΑΣ αστυνομική επιχείρηση
