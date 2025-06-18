Σέρρες: Έκλεψαν καλώδια από αντλιοστάσιο

Έκλεψαν καλώδια παροχής ρεύματος από αντλιοστάσιο των Σερρών, προκαλώντας κίνδυνο πλημμύρας σε αγροκτήματα, αλλά και σε παρακείμενο οικισμό. Πρόκειται για πέντε άτομα που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, δύο άνδρες και τρεις γυναίκες.

Παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης το οποίο καταδίκασε, τον καθένα, σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών. Οι δύο άνδρες, 46 και 20 ετών, οδηγήθηκαν μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου στη φυλακή, ενώ οι τρεις γυναίκες, 22 και 23 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.

Η κλοπή, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο αντλιοστάσιο που βρίσκεται στο Λιμανάκι Κερκίνης. Οι κατηγορούμενοι «τρύπωσαν» στο αντλιοστάσιο σπάζοντας τα παράθυρα και την πόρτα των εγκαταστάσεων, ενώ, στη συνέχεια απομόνωσαν την παροχή ρεύματος, αφαιρώντας τα καλώδια προκειμένου να επεξεργαστούν τον χαλκό και να τον πουλήσουν.

Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί εκτός λειτουργίας το αντλιοστάσιο, το μεγαλύτερο του νομού Σερρών, και υπήρχε κίνδυνος να πλημμυρίσουν τα αγροκτήματα της Κερκίνης και της Λιβαδειάς μέχρι και ο οικισμός της Κερκίνης, εξέλιξη που αποφεύχθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων συνεργείων, όπως περιγράφεται στη δικογραφία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα 24ωρο μετά την κλοπή, οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να προβούν σε νέα κλοπή καλωδίων στο ίδιο αντλιοστάσιο, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Α.Τ. Ποροϊων που τους συνέλαβαν. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και μία 17χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων.

Από τους πέντε κατηγορούμενους μόνος ένας αποδέχθηκε κάποιες πράξεις ενώ οι υπόλοιποι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Κρίθηκαν τελικά ένοχοι για διακεκριμένη κλοπή (από κοινού και κατ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα), πραγμάτων που αποτελούν τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, απόπειρα πλημμύρας από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα (από κοινού) και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

