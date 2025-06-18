Λογαριασμός
Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας για την προστασία της χώρας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Στόχος είναι η αξιολόγηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και η προστασία της ελληνικής επικράτειας - Επί τάπητος όλα τα ενδεχόμενα

ΥΠΕΞ

Έκτακτη σύσκεψη για την προστασία της χώρας, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, συγκάλεσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το υπουργείο Άμυνας επιδιώκει να αξιολογήσει όλες τις παραμέτρους λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκος Δένδιας και οι συνεργάτες του θα θέσουν επί τάπητος όλα τα ενδεχόμενα, με στόχο να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την προστασία της χώρας, λόγω των εξελίξεων και της έκτασης που έχει λάβει χώρα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ακόμη και την προστασία της ελληνικής επικράτειας από βαλλιστικούς πυραύλους.

