Στην Ευελπίδων ο Απόστολος Λύτρας - Αναμένεται να προφυλακιστεί

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα περί προσωρινής κράτησής του, το οποίο εξέδωσαν χθες οι δικαστικές Αρχές, αντικαθιστώντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβάλλει μετά την απολογία του για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Ο Απόστολος Λύτρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης κι εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας, όπου πέρασε τη νύχτα μέχρι να οδηγηθεί σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων.

Οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν την προφυλάκιση του κ. Λύτρα.

Το περιπολικό που μετέφερε τον κ. Λύτρα έφυγε από το ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας λίγο πριν από τις 9 το πρωί.

Mήνυση σε βάρος της συζύγου του κατέθεσε ο Απόστολος Λύτρας

Σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του προχώρησε ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, αφού προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της έκδοσης εντάλλματος σύλληψης σε βάρος του.

Ο ποινικολόγος κατηγορεί τη 37χρονη για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.

Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε η γυναίκα μετέβη στο ΑΤ Παλλήνης, καθώς όμως η κατηγορία που της αποδόθηκε είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, δεν προβλέπεται κράτηση.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΙ: Η σύζυγος του κ. Λύτρα μετά τη μήνυση σε βάρος της συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως ο Απόστολος Λύτρας εμφανίστηκε χθες αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, κατόπιν εντάλματος σύλληψης. Όπως εξήγησε ο κατηγορούμενος καθόλη την διάρκεια της προηγούμενης νύχτας αναζητήθηκε και στη διεύθυνση κατοικίας που είχε δηλώσει ενώ προσπάθησαν και οι νομικοί να κάνουν επικοινωνία μαζί του όμως δεν κατέστη δυνατό και στη συνέχεια εμφανίσθηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθη κατόπιν του εντάλματος. «Οδηγείται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή που εξέδωσαν και το ένταλμα σύλληψης και ουσιαστικά για εμάς δεν υπάρχουν οι περιοριστικοί όροι αναμένουμε το φυλακιστήριο για να δούμε σε ποιο κατάστημα κράτησης θα οδηγηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε πως η αστυνομία καθημερινά έρχεται σε επαφή με τέτοια περιστατικά. «Όταν υπάρχει κακοποίηση στο ζευγάρι, ιδιαίτερα οι επόμενες ημέρες, όταν υπάρχει σύλληψη είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Μόνο στην Αττική είχαμε περισσότερες από 20 περιπτώσεις από την αρχή του έτους που αποφασίστηκε η ύπαρξη αστυνομικού έξω από την οικία προκειμένου να δουν αν θα τηρηθούν οι όροι και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν και συλλήψεις. Οπότε δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό», δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

Αναφερόμενη στην επεισοδιακή επίσκεψη συγγενικών προσώπων και συνεργάτη του Απόστολου Λύτρα στο σπίτι όπου διαμένει η σύζυγός του, σημείωσε πως «στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν πήγε ο δράστης στην οικία του θύματος αλλά από το περιβάλλον του δράστη τα οποία όπως φαίνεται δεν ήταν ευπρόσδεκτα, δεν υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση όπως αναφέρει το θύμα στην μήνυση που υπέβαλε σε βάρος τους και γι’ αυτό ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Όπως αυτόφωρη διαδικασία ακολουθήθηκε χθες και για την σύζυγό του (Σοφία Πολυζωγοπούλου) από την στιγμή που ο κατηγορούμενος υπέβαλε έγκληση. Είναι δυστυχώς το τυπικό της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουμε ενημερώνοντας πάντα τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης».

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η σύζυγος του κ. Λύτρα, συνελήφθη από τον αστυνομικό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία, στη συνέχεια έγινε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη.

