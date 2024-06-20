Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε οικίες, κοσμηματοπωλεία και καταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λακωνία και Χαλκίδα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης 18 Ιουνίου 2024, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή ομάδων της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Μέγαρα, Μαρκόπουλο Αττικής και Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθησαν 5 μέλη, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -5- μέλη, σε βάρος των οποίων, αλλά και -2- ακόμη ταυτοποιημένων ατόμων, σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και απόπειρες, απόπειρα ληστείας, όπλα και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και τα Τμήματα Ασφάλειας Κηφισιάς, Μαρκοπούλου Αττικής και Σπάρτης Λακωνίας, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε οικίες και καταστήματα.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία:

Κλοπές σε καταστήματα (κυρίως κοσμηματοπωλεία)

κατόπτευαν τους χώρους γύρω από το κατάστημα-στόχο προκειμένου να διαπιστωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού,

προσέγγιζαν το κατάστημα με επιχειρησιακά οχήματα που διέθεταν,

με εργαλεία που κατείχαν (βαριοπούλες, λοστούς, τρυπάνια), κατέστρεφαν τη σειρήνα του συναγερμού, παραβίαζαν το προστατευτικό πλέγμα της πρόσοψης, έσπαζαν τον υαλοπίνακα ή παραβίαζαν την κεντρική θύρα,

εισέρχονταν στο χώρο, τον οποίον ερευνούσαν, παραβίαζαν τυχόν χρηματοκιβώτια και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Κλοπές σε οικίες

προσέγγιζαν τις οικίες – στόχους, βραδινές ώρες, με τα επιχειρησιακά τους οχήματα,

αφού εξακρίβωναν την απουσία ή μη των ενοίκων, υπερπηδούσαν την περίφραξη και παραβίαζαν μπαλκονόπορτες, παράθυρα ή θύρες,

εισέρχονταν στο χώρο, τον ερευνούσαν και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρηματοκιβώτια.

Οι ρόλοι τους

Επιπλέον, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και χρησιμοποιούσαν γάντια, προκειμένου να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, ενώ αλλοίωναν τα πραγματικά στοιχεία των επιχειρησιακών οχημάτων τους, αφαιρώντας τις πινακίδες κυκλοφορίας ή τοποθετώντας σε αυτά άλλες, αφαιρεθείσες από άλλα οχήματα.

Σημαντικό ρόλο στη συνοχή της οργάνωσης και την απρόσκοπτη δράση της διαδραμάτιζε ότι τα μέλη συνδέονταν με μεταξύ τους στενές φιλικές σχέσεις, ενώ είχαν κοινή καταγωγή και πολιτισμικές καταβολές.

Παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του «επαγγελματισμού» τους, αποτελεί ότι διέπρατταν έως και -5- κλοπές ανά εξόρμησή τους, ανεξαρτήτου περιοχής, ενώ σε περιπτώσεις που τα ηλικιωμένα θύματα βρίσκονταν εντός των οικιών, οι δράστες παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί. Παράλληλα, δεν δίστασαν σε μια περίπτωση να ασκήσουν βία σε βάρος ηλικιωμένης, όταν προσπάθησε να καλέσει βοήθεια από την τηλεφωνική της συσκευή.

Οι ρόλοι

Το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης (32χρονος), ήταν παρών στην πλειοψηφία των διαρρήξεων-κλοπών, με ρόλο τσιλιαδόρου ή και φυσικού αυτουργού. Επέβλεπε τους συνεργούς του κατά την κατόπτευση των χώρων, καθοδηγούσε ως προς την επιλογή των κλοπιμαίων και έδινε το σύνθημα για την αποχώρηση από τα σημεία.

Παράλληλα, για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους, υπήρχε αυστηρός επιμερισμός των ρόλων μεταξύ των μελών (τσιλιαδόροι, μέλη που αναλάμβαναν την παραβίαση και είσοδο και οδηγοί).

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.055- ευρώ συνολικά,

-8- οχήματα, ως προϊόντα εγκλήματος και -1- ως μέσο τέλεσης

πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων και tablet,

πλήθος καρτών SIM

πλήθος κοσμημάτων χειρός,

πλήθος ρολογιών,

πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων,

πλήθος βιβλιαρίων και καρτών τραπέζης,

πλήθος χρυσιζόντων και ασημιζόντων κοσμημάτων,

πλήθος ψευδοκοσμημάτων (faux – bijoux),

πλήθος φυσιγγίων,

καραμπίνα,

ηλεκτρικό τρυπάνι,

-2- μαχαίρια,

δελτίο κατάθεσης των 10.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου,

απόδειξη είσπραξης 5.000 ευρώ, από μεσιτικό γραφείο για το κλείσιμο μονοκατοικίας με οικόπεδο,

πλήθος ενδυμάτων που φορούσαν μέλη της εγκληματικής ομάδας, κατά την τέλεση των κλοπών,

κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και

καταγραφικό μηχάνημα βιντεοσκόπησης.

Εξιχνιάστηκαν -55- κλοπές και -16- απόπειρες σε οικίες, καταστήματα και οχήματα και -1- ληστεία

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί -31- κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες, -5- κλοπές και 2- απόπειρες σε κοσμηματοπωλεία, -5- κλοπές σε καταστήματα, -2- κλοπές οχημάτων, -12- κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας και -1- ληστεία σε οικία, στις περιοχές της Αττικής, Λακωνίας, Χαλκίδας και Θεσσαλονίκης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης, υπολογίζεται άνω των -1.050.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

