Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα μετά τη σύλληψη της στο πλαίσιο του αυτοφώρου για όσα καταγγέλει με μηνύσεις της ότι έγιναν χθες βράδυ στο σπίτι της η νυν σύζυγος του κατηγορούμενου για ενδοοικογενειακή βία δικηγόρου.

Η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα, η οποία στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της νυν συζύγου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορούμενου, φέρεται ,σύμφωνα με τη μηνύτρια, να μετέβη μαζί με άλλα δύο πρόσωπα στο σπίτι του ζευγαριού να άνοιξε με τα κλειδιά και να εισήλθε στον προαύλιο χώρο με σκοπό να πάρουν προσωπικά αντικείμενα του ποινικολόγου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου επεσήμανε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ποινικολόγος θα παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης, όπου υποβλήθηκε και η μήνυση από τη σύζυγό του. Παράλληλα, σημείωσε ότι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι της 37χρονης μετά την ενεργοποίηση του panic button, με το θύμα να προχωρεί σε μηνύσεις και να κρατείται η πρώην σύζυγος του δικηγόρου.

Από τη στιγμή που εκκρεμεί σε βάρος του μήνυση στα όρια του αυτοφώρου, θα συλληφθεί άμεσα ο κ. Λύτρας, ενώ στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας και θα διατάξει είτε να προσαχθεί στην Εισαγγελία ή αν θα αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι το 37χρονο θύμα υπέβαλε μηνύσεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης στην πρώην σύζυγο και στη μεγάλη κόρη του ποινικολόγου, όπως και στον ίδιο τον Απόστολο Λύτρα για απειλητικό μήνυμα που έστειλε στο κινητό της το βράδυ της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

